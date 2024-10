Jeder Dritte will Kasse wechseln – eine dürfte besonders verlieren

Für die gesetzliche GRUNDVERSORGUNG wäre eine Kasse völlig ausreichend . Massive Kosten-Einsparungen bei Verwaltung, Organisation, Administration, IT, Werbung, etc. etc. Einfach Unverständlich, dass Politik stur inaktiv bleibt - aber prämienfinanzierter Lobbyismus ist offenbar stärker.

PWaldner