On scheint sich nicht durch die Wirtschaftslage auf der Welt stören. Sechs On-Bosse verkaufen ihre Aktienpakete im Wert von insgesamt 83 Millionen Dollar.

Sechs Manager der Schweizer Laufschuhmarke On verkauften Aktien im Gesamtwert von 83 Millionen Dollar.

Trotz der Verkäufe halten die Führungskräfte weiterhin den Grossteil ihrer Aktien, die Verkäufe machten weniger als 0,5 % ihres Gesamtbestandes aus.

Der Aktienkurs der Schweizer Laufschuhmarke On hat in den letzten Monaten stark zugelegt. Das verleitete gleich sechs Manager der Laufschuhmarke Teile ihrer Aktienpakete in Millionenhöhe zu verkaufen.

Der grösste Anteil verkaufte Mitgründer Caspar Coppetti. Er veräusserte Aktien im Wert von 23,4 Millionen Dollar. Auch die Mitgründer David Allemann und Olivier Bernhard sowie weitere Manager verkauften Aktien.

Genauer geasgt: Mitgründer David Allemann verkaufte Aktion im Wert von 19,7 Millionen Dollar. Kenneth Fox, seit 2018 unabhängiges Verwaltungsratsmitglied bei On Holding, bekam 14,8 Millionen Dollar. Der dritte Mitgründer, Olivier Bernhard, erhielt 11,3 Millionen Dollar. Die beiden CEOs, Marc Maurer und Martin Hoffmann, verkauften Aktien im Wert von 9,9 Millionen, beziehungsweise 4 Millionen Dollar.

On ist auf einem Höhenflug

Der Geschäftsbericht des letzten Jahres zeigt erneut, wie stark die sechs Führungskräfte von On Ende des Jahres am Unternehmen beteiligt waren. Die Anteile reichten von 5,7 Prozent bei Mitgründer Bernhard bis zu 1,2 Prozent bei Verwaltungsratsmitglied Fox. Die in den letzten drei Monaten erfolgten Aktienverkäufe machen bei allen Managern weniger als 0,5 Prozent ihres gesamten Aktienbesitzes aus.

On befindet sich in diesem Jahr auf einem Höhenflug. Den nicht nur die Aktie steigt stetig, sondern auch der Umsatz im zweite Quartal ist um 28 Prozent, sprich auf 568 Millionen Franken gestiegen, wie das an der New Yorker Börse kotierte Unternehmen aus Zürich Mitte August bekannt gab.

Der hohe Umsatz wirkt sich auch auf den Aktienkurs der Firma aus. Seit Jahresbeginn hat die Aktie um 65 Prozent zugelegt. Aktuell liegt die Aktie von On bei gut 44 Dollar und ist somit noch 7 Dollar vom Allzeithoch im November 2021 entfernt.

Keine ungewöhnliche Vorgehensweise

«Die Aktienverkäufe fanden im Rahmen von bestehenden langfristigen Verkaufsplänen und der Wandlung von Optionen statt. Solche Verkaufspläne werden in einem offenen Handelsfenster erstellt und ermöglichen es den Führungskräften, Zeitpläne zu erstellen, um automatisch Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, sobald sie einen vorher festgelegten Preis erreichen», teilt eine On-Sprecherin auf Anfrage von «Blick» mit.

Weiter sagt sie: «Weiterhin halten alle Gründer und Geschäftsleitungsmitglieder die überwiegende Mehrheit ihrer Vermögenswerte im Unternehmen und sind somit nicht nur emotional, sondern auch finanziell weiterhin an den langfristigen Erfolg von On gebunden.»

Es kommt immer wieder vor, dass On-Manager Teile ihrer Aktienpakete für Millionenbeträge verkaufen. Im Dezember letzten Jahres erzielte Gründer Allemann 5,1 Millionen Dollar durch den Verkauf von 172'000 Aktien. Insgesamt meldeten die On-Manager im Jahr 2023 Aktienverkäufe im Wert von über 100 Millionen Franken.