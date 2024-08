Billig-Airline lockt mit Jahres-GA, das hat aber gewaltige Haken

Die ungarische Wizz AIr wirbt für eine attraktive Vielflieger-Flatrate, die aber gewaltigen Einschränkungen unterliegt. Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Die ungarische Wizz Air bietet neu eine Flug-Flatrate für alle internationalen Strecken an. Das vermeintlich günstige Angebot hat allerdings einige Haken.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Billig-Airline Wizz Air hat neu ein Jahres-GA für unter 600 Franken im Angebot.

Versprochen wird eine unbegrenzte Anzahl an internationalen Flügen: Aus der Schweiz werden viele Ziele auf dem Balkan und in Osteuropa angeflogen.

Im Kleingedruckten finden sich etliche Einschränkungen, die das Angebot deutlich teurer machen als angenommen. Mehr anzeigen

Eine Flug-Flatrate für 500 Euro, also weniger als 500 Franken, im Jahr? Die Billig-Fluggesellschaft Wizz Air lockt genau mit diesem Angebot und bietet quasi ein Ganzjahres-GA für alle internationalen Strecken an.

Die ungarische Airline fliegt ab Genf und Basel Destinationen auf dem Balkan und in Osteuropa an. Besonders die Ziele in Albanien, Nordmazedonien und Serbien dürften für die vielen Schweizer mit kosovarischen oder albanischen Wurzeln interessant sein. Ab Mailand und dem bayrischen Memmingen geht’s auch nach Pristina im Kosovo.

Fussangeln im Kleingedruckten

Das «unbegrenzte Flug-Abonnement» gilt für zwölf Monate, und scheint besonders für Vielflieger attraktiv zu sein. Doch lohnt es sich wirklich?

Im Kleingedruckten jedenfalls finden sich mehrere Fussangeln. So lassen sich Flüge mit der Flatrate frühestens 72 Stunden vor Abflug buchen, Wizz Air vergibt also lediglich die Restplätze an Abonnenten – und nur wenn sie verfügbar sind. Eine Garantie dafür gibt es nicht.

Für jede Buchung über die Flatrate verlangt die Airline noch einmal 10 Euro Gebühr. Für Wunschplätze und Gepäck muss ebenfalls (viel) extra gezahlt werden, in der Flatrate enthalten ist lediglich ein persönlicher Gegenstand (40x30x20 cm).

Kunden können aus dem Programm fliegen

Besonders wichtig zu wissen. Änderungen und Stornierungen der Flat-Flüge sind nicht möglich. Und: Wer dreimal einen gebuchten Flug nicht antritt, kann von Wizz Air aus dem Programm ausgeschlossen werden, ohne Anspruch auf Erstattung. Sogar eine Vertragsstrafe behält sich Wizz Air vor.

Der Einführungspreis von 499 Euro gilt übrigens nur bis Freitag. Ab dem 16. August kostet die Flatrate 599 Euro (etwa 570 Franken). Mit den vielen Sonderbedingungen im Kleingedruckten ist das Angebot vielleicht weniger günstig als angenommen.