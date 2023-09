Harry eröffnet Invictus Games in Düsseldorf

Mit einer grossen Show hat Prinz Harry am Samstagabend die von ihm gegründeten Invictus Games in Düsseldorf eröffnet. Die Wettkämpfe für kriegsversehrte Sportlerinnen und Sportler finden erstmals in Deutschland statt. Rund 20 000 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Merkur Spiel-Arena feierten ihn begeistert. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sprach ebenso bei der Eröffnungsveranstaltung und setzte ein Zeichen zum Ukraine-Krieg: «Wir dürfen niemals aufhören, die Ukraine in diesem Krieg zu unterstützen, so lange es auch dauert.» Prinz Harry, der als Offizier der British Army in Afghanistan war, hat die Invictus Games nach Begegnungen mit Schwerverletzten ins Leben gerufen. Die bis kommenden Samstag laufenden Spiele gelten als Herzensprojekt von Harry.

13.09.2023