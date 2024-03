Das bedeutet der überraschende Zinsentscheid für dich

Der Schweizer Franken befindet sich im Hoch. Das könnte sich nun wieder ändern. Symbolbild: Keystone

Die Schweizerische Nationalbank hat den Leitzins früher als erwartet um 0,25 Prozentpunkte auf 1,5 Prozent gesenkt. Was bedeutet das für den Konsumenten – wird jetzt alles billiger?

Es ist das erste Mal seit längerer Zeit, dass der Leitzins wieder gesenkt wurde. In den letzten Jahren wurde er zur Bekämpfung der Inflation stetig erhöht.

Der Entscheid dürfte zur Folge haben, dass Hypotheken und Mieten günstiger werden.

Der Franken hingegen wird wohl etwas an Wert einbüssen. Mehr anzeigen

Was passiert, wenn der Leitzins fällt?

Ein tieferer Leitzins bedeutet grundsätzlich, dass Geld günstiger wird. Der Leitzins bestimmt nämlich, wie teuer es für die Banken ist, sich bei der Zentralbank Geld zu leihen. Bei einem tiefen Leitzins können die Banken ihren Kund*innen dementsprechend auch bessere Kreditzinsen anbieten. Bei einem hohen Leitzins steigen hingegen die Kreditzinsen.

Auf die gesamte Wirtschaft gesehen fördert ein tiefer Leitzins die Konsum- und Investitionsbereitschaft. Die wachsende Nachfrage nach Geld fördert das Wirtschaftswachstum und den Aktienmarkt. Kurz: Die Wirtschaft wird angekurbelt. Die Zinsen auf Sparguthaben sinken hingegen.

Was bedeutet das für den Schweizer Franken?

Zinssenkungen der SNB führen im Normalfall zu einer Abwertung des Schweizer Frankens. Unsere Währung wird also schwächer.

Der Wechselkurs des Schweizer Frankens kann aber auch noch durch andere Faktoren beeinflusst werden. Beispielsweise durch die Entwertung fremder Währungen. Sollten der Euro oder der Dollar schneller als der Schweizer Franken fallen, hätte das einen positiven Effekt auf den Wechselkurs.

Weil die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank aber diese Woche entschieden haben, den Leitzins unverändert zu lassen, ist davon auszugehen, dass der Franken in den kommenden Monaten – zumindest gegenüber dem Euro und dem Dollar – an Wert verlieren wird.

Gehen jetzt die Mieten runter?

Die Mieten orientieren sich nicht direkt am Leitzins der SNB, sondern am hypothekarischen Referenzzinssatz. Der Referenzzinssatz ist ein Durchschnitt aller Zinsen, die auf Hypotheken bezahlt werden. Deshalb ist er träge. Es braucht Zeit, bis er steigt oder sinkt. Zuletzt gab es zwei Erhöhungen dieses Zinssatzes, was zur Folge hatte, dass die Mieten schweizweit gestiegen sind.

Mit der Zinswende wird es nun voraussichtlich keine dritte Erhöhung des Referenzzinssatzes geben. Die Mieten werden aber auch nicht sofort sinken. Langfristig sorgt eine Senkung des Leitzinses zwar für tiefere Mieten, diese werden aktuell aber für das Jahr 2025 erwartet. Weil die Nationalbank den Leitzins früher als erwartet gesenkt hat, könnte es vielleicht sogar schon 2024 zu Mietsenkungen kommen.

Wichtig ist: Sobald der Referenzzinssatz sinkt (nächster Entscheid im Juni), kann bei der Vermietung eine Reduktion der Miete eingefordert werden.

Werden Produkte günstiger?

Die Preise von Lebensmitteln und anderen Produkten orientieren sich an der Inflation. Diese ist in der Schweiz aktuell rückläufig, was bedeutet, dass die Preise sinken. Das ist auch einer der Hauptgründe, weshalb die SNB den Leitzins frühzeitig gesenkt hat.

Die Preise sind aber schon vor dem Entscheid der SNB gesunken. Ein tieferer Leitzins könnte in Zukunft wieder das Gegenteil zur Folge haben. Sollte die Inflation wieder zunehmen, werden auch die Preise wieder steigen. Aktuell wird das aber nicht angenommen.

Gibt's mehr aufs Sparbüechli?

Nein. Je tiefer der Leitzins, desto weniger lohnt sich das Sparen. Wenn die SNB den Leitzins nach unten korrigiert, senken die Banken tendenziell auch die Zinsen auf Sparguthaben.

Was bedeutet das für Immobilien-Besitzer?

Eine Senkung des Leitzinses hat im Normalfall auch eine Senkung des Hypothekarzinses zur Folge. Hier ist entscheidend, ob für die Hypothek ein fester oder variabler Zinssatz gewählt wurde. Neue Hypotheken dürften künftig wieder günstiger werden.

Auch der Wert der Schweizer Immobilien könnte steigen. So kann eine Senkung des Leitzinses auf dem Häusermarkt zu einer erhöhten Nachfrage aufgrund der günstigeren Hypotheken führen. Das wiederum hätte zur Folge, dass die Preise steigen. Der Wert von Immobilien hängt aber von vielen verschiedenen Faktoren ab.