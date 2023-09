Die Verkehrsader ist zu: Seit am 10. September Teile der Deckenverkleidung auf die Strassen gefallen sind, ist der Gotthard-Strassentunnel gesperrt. Die Reparaturarbeiten sind im Gang. KEYSTONE

Der Entscheid, wann der Gotthard-Strassentunnel für den Verkehr wieder eröffnet wird, soll am Freitag fallen. Im Verlaufe des Tages will das Bundesamt für Strassen (Astra) den genauen Zeitpunkt kommunizieren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Freitag gibt das Astra bekannt, wann der Gotthard-Strassentunnel wieder durchfahren werden kann.

Seit dem 10. September ist der Gotthard-Tunnel in beiden Richtungen gesperrt, weil Teile der Deckenverkleidung auf die Strasse gefallen sind.

Die Reparatur-Arbeiten laufen rund um die Uhr. Mehr anzeigen

Der Entscheid, wann der Gotthard-Strassentunnel für den Verkehr wieder eröffnet wird, soll am Freitag fallen. Im Verlaufe des Tages will das Bundesamt für Strassen (Astra) den genauen Zeitpunkt der Wiedereröffnung kommunizieren.

Seit Sonntagabend arbeiteten die Fachleute rund um die Uhr an den Reparaturarbeiten, teilte das Astra am Donnerstag mit. Der Gotthard-Strassentunnel ist seit Sonntagnachmittag wegen eines Risses in der Tunneldecke in beide Richtungen gesperrt.

Aktuell laufe der Einbau der Stahlkonstruktion als Ersatz der defekten Zwischendeckenplatte, heisst es weiter. Nach Abschluss dieser Arbeiten würden Tests der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung – unter anderem an der Beleuchtung und der Lüftung – durchgeführt.

SDA, smi