Fliojoveum94 Gestern hiess es, es seien bis 2040 10 Milliarden übrig. Jetzt wollt ihr die Mehrwertsteuer erhöhen. Was geschieht mit den 10 Milliarden?

CHCoiffeur Das ist genau das, was die normalen Menschen NICHT wollen! Mit einer Erhöhung der Mehrwertsteuer belasten wir beim Kauf von 1 Liter Milch zwar alle, aber den Wenigergutverdienenden tut das richtig weh! Den Gutverdienenden ist das beim Kauf von 1 Liter Milch egal, weil sie den Franken sowieso nicht umdrehen müssen... Wenn wir die AHV aber mit einer Erhöhung der AHV-Lohnprozente finanzieren, wären ALLE - die Wenigergutverdienenden und die Gutverdienenden - gleich gerecht belastet! Das ist das, was das Volk will – ausser die Gutverdienenden…

Ai-am Wegen der 13. AHV-Rente muss die Mehrwertsteuer sicher NICHT erhöht werden, denn

1. Die AHV ist so reich wie noch nie zuvor - über 47 Milliarden (K-Tipp, Sept 2021)

2. Der Bund schuldet der AHV weit über 10 Milliarden (SGB/USS, 27.05.2016, Seite 2)

3. Der Bund zwackt der AHV jährlich Millionen ab (K-Tipp)

4. Schliesslich hat man/frau auch auf den 13. Monatslohn auch AHV und Steuern bezahlt

5. Es hatte noch nie so viel Arbeitnehmer und

6. die Löhne sind massive gestiegen.

WOFÜR wird also diese Erhöhung der Mehrwertsteuer verwendet ? ? ?

Für die Misswirtschaft unserer Regierung und Milliarden von Entwicklungshilfe und Wiederaufbau, Finanzierung unserer Gäste, usw ? ? ?

MONIKA Diese Politiker im Bundeshaus sollen man den Lohn von 3042.- kriegen. Bun gespannt ob sie auch so aufs Geld schauen müssen wie ich. Vielleicht hören sie dann mit diesen Schnapsideen auf?🤔🤔

Die haben echt keine Ahnung wie das ist mit diesem lohn auskommen zu müssen.

Stagriwo27 Der Bundesrat berät seit Wochen! wie man die 13. AHV Rente finanzieren könnte, Mehrwertsteuer, Lohnprozente usw. wird diskutiert, und immer wieder wird von sparen und Kürzungen geredet.

Wenn der Bundesrat wirklich sparen wollte, könnte er die 7 - 8 Milliarden die uns die Asylantenkatastrophe jährlich kostet, sowie die 11 - 12 Milliarden die für Armutsbekämpfung! und Entwicklungshilfe ins Ausland fliessen, halbieren und die 13. AHV Rente wäre auf Jahre hinaus gesichert, ohne dass dem Bürger weitere Abgaben abverlangt werden müssen.

Eigentlich müsste unser Bundesrat ja in erster Linie für die Schweizer Bevölkerung einstehen!!

xyzx Da werden Milliarden ins Ausland verschleudert auch für die Emigranten und wir Schweizer sind die Blöden und sollen für alles gerade stehen. Da wird immer von Korruption gesprochen und was macht unsere Regierung, verschleudert sinnlos Geld ins Ausland nur damit diese Herren gut da stehen. LERNT ENDLICH MAL MIT DEM GELD UMGEHEN WIE ES DAS vOLK AUCH MUSS !!!!!!!

Pannenhelfer41 Es wird höchste Zeit diese komplett unfähige Regierung abzusetzen. Es hat laut K-Tipp genug in den Kassen.

Es wird Zeit sich gegen diese Abzocke zu wehren, nicht nur hier einen Kommentar schreiben….

Man sollte sich Gehör verschaffen, auf der Strasse….

Querdenker Für was sollen diese 0.7% erhoben werden? Kaum für die AHV. Versucht doch zuerst in Bern etwas Ordnung in die Zahlen der Finanzen zu bringen.

Die AHV hat heute schon eine Überdeckung von mehr als 45 Milliarden CHF.

Wie bekannt wurde sind bis 2040 pro Jahr weitere ca. 10 Milliarden Überschuss vorhanden. Zudem ist das Volk mit den zu hohen ausgaben für Entwicklungshilfe und Asylwesen nicht einverstanden. Erledigt zuerst mal diese offenen Punkte bevor die MWST erhöht wird.