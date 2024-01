Wie viele Zoogler, also Zürcher Google-Mitarbeitende, vom aktuell geplanten Stellenabbau betroffen sein werden, hat der Konzern bisher nicht kommuniziert. sda

Google will in Zürich erneut massenhaft Arbeitsplätze abbauen. Von der zweiten Kündigungswelle innert eines Jahres sollen 160 Mitarbeitende betroffen sein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit 20 Jahren ist Google in Zürich vertreten: Im Jubiläumsjahr sollen offenbar massenhaft Stellen abgebaut werden.

An einem dritten Zürcher Standort hält das US-Unternehmen dennoch fest.

Für Gewerkschaft und Belegschaft sind die geplanten Kündigungen nicht nachvollziehbar. Mehr anzeigen

Der Standort Schweiz könne «bis zu einem gewissen Grad betroffen» sein, bleibt Google vage: Doch wie «Blick» herausgefunden hat, läuft am Standort Zürich eine Entlassungswelle. 160 Stellen sollen an den Standorten Hürlimann-Areal und Europaallee gestrichen werden. Dies nur ein Jahr, nachdem bereits 300 Arbeitsplätze am Google-Standort Zürich eingespart worden sind.

Ein Mitarbeiter berichte demnach anonym, dass der US-amerikanische Tech-Gigant «Signale an Mitarbeitende und Aktionäre aussendet, wonach die Arbeitsplätze auch bei Google nicht auf sicher sind, und dass das Unternehmen Investitionen in neue Märkte vornimmt». Weil Google beim Thema Künstliche Intelligenz ins Hintertreffen geraten sei, sei eine unternehmerische Kurskorrektur nötig.

Entlassungswelle im Jubiläumsjahr

Eine Google-Sprecherin bestätigte gegenüber «Blick» lediglich, dass die Ressourcen des Unternehmens «auf die wichtigsten Produktprioritäten» ausgerichtet werden, wodurch «einige Rollen wegfallen». Bei den Immobilienplänen des Unternehmens gäbe es trotz des im Raum stehenden Stellenabbaus keine Änderungen: Google baut derzeit ein Bürogebäude an der Müllerstrasse zum dritten Zürcher Standort um.

Google hat den Standort Zürich vor 20 Jahren eröffnet, er galt bis anhin als wichtigste Aussenstelle des US-Unternehmens. In der Schweiz wird an Google-Diensten wie Maps, Search und Youtube gearbeitet. Wegen der geplanten Entlassungen laufe derzeit ein Konsultationsverfahren, berichtet «Blick» und beruft sich auf die Bestätigung durch eine Google-Sprecherin, die allerdings keine konkreten Zahlen zu den geplanten Entlassungen nennt.

Google-Belegschaft ist sauer

Auch die Gewerkschaft Syndicom nennt keine Zahlen, findet es aber «nicht nachvollziehbar, dass Google erneut zahlreiche Mitarbeitende entlässt, denn der Konzern schreibt weiterhin sehr hohe Gewinne», wie Zentralsekretärin Miriam Berger zu Protokoll gibt.

Auch für den Mitarbeiter ist der Jobabbau bei Google nicht nachvollziehbar. «Für die aktuellen Massnahmen gibt es intern kein Verständnis mehr», berichtet er von Unmut in der Belegschaft. Vom Personal seien in der Vergangenheit eine gute Ausbildung und Wandelbarkeit erwartet worden, wodurch die Angestellten flexibel einsatzbar waren. Mittlerweile würden sie bei Umstrukturierungen jedoch keinen anderen Arbeitsplatz im Unternehmen finden.