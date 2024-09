Die Migros will die Präsenz von Galaxus in Deutschland ausbauen – unter anderem mit einer neuen Onlineplattform. (Archivbild) Keystone

Die Migros will weiter expandieren. Galaxus Deutschland hat die Finanzierung bis 2029 zugesichert bekommen – und das trotz Sparmassnahmen.

Der Detailhändler Migros hält trotz Sparprogramm und Konzernumbau an den Wachstumsplänen mit Galaxus in Deutschland fest. Die Finanzierung der Expansion der Onlineplattform sei bis 2029 gesichert, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Florian Teuteberg, CEO von Digitec Galaxus sagt in einer Medienmitteilung: «Es freut uns, dass die Migros-Verwaltung unsere Strategie für gut befunden hat und weiterhin substanziell in Galaxus investiert.» In den angrenzenden Ländern sehe er nach wie vor enormes Wachstumspotenzial, wobei der Schwerpunkt klar auf Deutschland liege. «Dass wir mit unserem Konzept auch bei unseren nördlichen Nachbarn punkten, das zeigt unter anderem die hohe Wiederkehrrate und die positive Markenwahrnehmung.»

Die Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB) habe auch die Galaxus-Expansion auf den Prüfstand gestellt, heisst es im Communiqué. Dabei sei man nun aber zum Schluss gekommen, dass die Weiterentwicklung des Onlinegeschäfts im europäischen Markt erfolgversprechend sei.

Galaxus Deutschland wächst ständig

Es gebe ein grosses Wachstumspotenzial und Synergieeffekte. Finanzielle Angaben werden nicht gemacht.

In einer Mitteiling von Galaxus Deutschland heisst es: «Galaxus Deutschland wurde im November 2018 aus der Taufe gehoben. Die ersten knapp sechs Jahre der deutschen Tochtergesellschaft waren vielversprechend: 2,5 Millionen Kundinnen und Kunden fanden bereits den Weg zu Galaxus, der Umsatz in Deutschland lag für 2023 bei 286 Millionen Euro.» Der Onlinehändler beschäftige mittlerweile in Deutschland mehr als 200 Angestellte an vier Standorten.

