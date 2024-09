Migros und die Migros Bank haben zusammen ein kostenloses Online-Bankangebot lanciert. (Symbolbild) Keystone

Gratis-Konten und -Karten: Die Migros will mit ihrer Tochter Migros Bank neu den Kund*innen gratis Debit- und Kreditkarten anbieten.

Die Migros will die Schweizer Bankenlandschaft aufmischen. Zusammen mit ihrer Tochter Migros Bank lanciert die Detailhändlerin ein Gratis-Bankprodukt.

Unter dem Namen «M+» erhalten Kunden ein kostenloses Privat- und Sparkonto sowie eine Debit- und Kreditkarte ohne Jahresgebühr.

Im Rahmen des Angebots könnten die Kunden ausserdem kostenlos Bargeld in Migros-Filialen und an Geldautomaten der Migros Bank abheben und Cumulus-Punkte sammeln, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Das Angebot sei «speziell auf die täglichen Finanzbedürfnisse ihrer Kundschaft» zugeschnitten, teilt die Migros weiter mit.

