Schweizer Big Mac kann man sich sparen, findet US-Journalistin

Ein Big Mac kostet in der Schweiz mehr als sonstwo auf der Welt. Bild: Keystone

Die Preise in Schweizer McDonald's-Filialen sind in der Schweiz berüchtigt hoch. Eine Journalistin aus den USA wollte wissen, ob sich das teure Vergnügen lohnt. Ihr Verdikt fällt gemischt aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Big Mac kostet in der Schweiz mehr als in allen anderen Ländern. Das sagt ein Vergleich des Magazins «The Economist».

Versalzen die hohen Preise einem den Genuss? Eine Reporterin der US-Newsseite «Business Insider» ging in Zürich zum Probeessen.

Weder Big Mac noch Pommes frites konnten sie überzeugen. Dafür ein anderer Burger. Mehr anzeigen

Nirgends auf der Welt kostet ein Big Mac mehr als in der Schweiz. Diesen Spitzenplatz im Big-Mac-Index des Magazins «The Economist» hat die Eidgenossenschaft seit Jahren inne. Eine Reporterin der Newsseite «Business Insider» wollte wissen, ob sich der teure Spass auch lohnt und besuchte bei einer Zürich-Visite eine McDonald’s-Filiale.

Ihr jetzt publiziertes Verdikt: Die Pommes waren eine einzige Enttäuschung, aber einen bestimmten Burger würde sie gerne auch in den USA bestellen können.

31 Dollar für Fast Food

Für ihren Test langte die Journalistin ordentlich zu: Sie bestellte gleich drei Burgers, Pommes und drei Dipsaucen. Macht zusammen 27.60 Franken respektive 31.14 Dollar für ihr Menü.

Die Pommes waren «die Verlierer meines Menüs», befindet die Amerikanerin. Geschmacklos und nicht salzig genug. Immerhin hätten die Dipsaucen noch etwas rausgeholt.

Löblich hervorgehoben wird dagegen der Big-Tasty-Burger, mit umgerechnet 10 Dollar kein finanzielles Leichtgewicht. Doch der speckhaltige Burger sei so gut gewesen, dass sie sich wünsche, diesen gäbe es auch in der Heimat – was wohl nicht in allen McDonald’s-Filialen der USA der Fall ist. «Ich würde ihn wieder kaufen.»

Der Big Mac enttäuschte

Und was ist mit dem berühmten Big Mac, nach dem sich der Ländervergleich des «Economist» richtet? Der liess die Reporterin enttäuscht zurück.

Sie gesteht, dass sie den Burger nur selten gegessen hat. Und auch die Schweizer Variante mochte sie nur leidlich überzeugen. «Es war das gleiche Zeug wie ein amerikanischer Big Mac», lautet ihr Urteil, «alles in allem enttäuschend». Der einzige Unterschied schien der Preis zu sein.

Ihr Rat an alle Landsleute, die die Schweiz besuchen: «Spart euch den teuersten Big Mac der Welt. Holt stattdessen den Big Tasty.»