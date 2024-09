Ein Airbus A330 auf dem Weg nach New York musste wegen Unregelmässigkeiten im Kabinendruck kehrtmachen. Symbolbild: Keystone

Der Swiss-Flug LX18 hat auf dem Weg von Zürich nach New York nach kurzer Flugzeit wieder umkehren müssen. Grund dafür waren Unregelmässigkeiten mit dem Kabinendruck, wie ein Swiss-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Unregelmässigkeiten mit dem Kabinendruck musste ein Swiss-Flug von Zürich nach New York nach kurzer Flugzeit wieder umkehren.

Zeitgleich mit dem Absinken seien die Sauerstoffmasken für die Passagiere ausgelöst worden.

Inzwischen konnte die Maschine mit 205 Passagieren an Bord wieder sicher und ohne weitere Vorkommnisse am Flughafen Zürich landen. Mehr anzeigen

In der Folge sei ein Notsignal abgesetzt worden und die Piloten hätten begonnen, die Flughöhe zu verringern. Zeitgleich mit dem Absinken seien die Sauerstoffmasken für die Passagiere ausgelöst worden. Dies sei ein normales Prozedere zur Sicherheit an Bord, wie die Swiss weiter ausführte. Für einige Minuten sei der Airbus A330 noch in einer Warteschleife im Raum Aarau gekreist.

Inzwischen konnte die Maschine mit 205 Passagieren an Bord wieder sicher und ohne weitere Vorkommnisse am Flughafen Zürich landen. Da die Maschine für die Reise nach New York vollgetankt war, seien die Bremsen durch das Gewicht bei der Landung in Zürich stark erhitzt worden. Als Vorsichtsmassnahme ist laut der Swiss aus diesem Grund die Feuerwehr am Flughafen aufgeboten worden.

kafa, sda