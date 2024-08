«TX Group, es ist genug»: Tamedia-Mitarbeitende protestieren gegen Abbau

Weit mehr als 100 Mitarbeitende der TX Group haben am Dienstag in Zürich gegen den Stellenabbau protestiert. Die Mitarbeitenden fordern in einem offenen Brief an die Geschäftsleitung einen Sparstopp bis mindestens 2025, eine publizistische Vision und von den Aktionären Verzichte bei den Dividenden.

31.10.2023