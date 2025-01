Bei einer partiellen Sonnenfinsternis wird im März 2025 ein Teil der Sonne vom Mond verdeckt. (Archivbild) Bild: Keystone

Polarlichter, Sonnenexplosion und Mondfinsternis: 2025 verspricht für Astronominnen und Astronomen ein aufregendes Jahr zu werden. Die wichtigsten Himmelsereignisse:

Keystone-SDA, tcar SDA

EIN NEUER STERN

2025 soll ein neuer Stern am Firmament auftauchen – zumindest für ein paar Tage. Schon seit Monaten deutet laut Astronominnen und Astronomen alles auf eine Sternexplosion im 2700 Lichtjahre entfernten Sternensystem «T Coronae Borealis» hin. In diesem Sternensystem umkreisen sich zwei Sonnen. Ein Weisser Zwerg und ein Roter Riese. Der Weisse Zwerg saugt von seinem Begleitstern Materie ab. Irgendwann wird das zu viel, und der Stern entlädt sich in einer riesigen nuklearen Explosion. Die entstehende Nova wird dann für etwa eine Woche so hell wie der Polarstern leuchten. Dies passiert ungefähr alle 80 Jahre. Die letzte Nova in diesem System ereignete sich 1946.

ZWEI PARTIELLE SONNENFINSTERNISSE

Gleich zweimal wird sich die Sonne im Jahr 2025 teilweise verfinstern. Von der Schweiz aus wird jedoch nur die erste Sonnenfinsternis am 29. März sichtbar sein. Um 11.17 Uhr beginnt der Mond damit, sich vor die Sonne zu schieben. Der Höhepunkt der Verdunkelung wird um 12.04 Uhr erreicht. Zu dieser Zeit wird die Sonne über Bern zu 14 Prozent verdunkelt sein. Die zweite partielle Sonnenfinsternis am 21. September 2025 ist nur vom Südpazifik und Neuseeland aus sichtbar. Die nächste totale Sonnenfinsternis findet in der Schweiz erst am 3. September 2081 statt.

ZWEI MONDFINSTERNISSE

Auch beim Mond sind für das Jahr 2025 zwei Finsternisse angesagt. Am 14. März und am 7. September wird sich die Erde zwischen den Mond und die Sonne schieben, und den Mond so komplett verdunkeln. Die erste wird hierzulande jedoch nicht gänzlich sichtbar. Wenn der Mond in Bern um 6.50 Uhr untergeht, ist er erst teilweise verfinstert. Bei der Mondfinsternis am 7. September ist der Mond hingegen bereits beim Aufgang um 19.55 Uhr komplett im Schatten der Erde. Ab 20.52 Uhr erreichen die ersten Sonnenstrahlen den Rand der Mondoberfläche wieder.

POLARLICHTER

Im Jahr 2025 dürften ausserdem erneut Polarlichter in unseren Breitengraden sichtbar sein. Der Grund: die hohe Sonnenaktivität. Die Sonne wird jeweils in einem Zyklus von 11 Jahren aktiver und weniger aktiv. Der aktuelle Sonnenzyklus hat Astronominnen und Astronomen zufolge kürzlich sein Maximum erreicht. Das bedeutet, dass die Sonne sich derzeit in einer besonders aktiven Phase befindet. 2025 dürften demnach ähnlich viele Sonnenstürme die Erdatmosphäre treffen wie 2024.