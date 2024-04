Die Schweizer Schlösser haben 2023 einen neuen Rekord von über 1,3 Millionen Besucherinnen und Besuchern verzeichnet. Diese strömten in die 28 zum Verband gehörenden Anlagen. 2024 wird der Verband zehn Jahre alt und nahm zwei neue Schlossanlagen auf.

SDA

Die Neumitglieder sind die Schlösser Valère und Tourbillon in Sitten VS und das Schloss Rapperswil SG. So umfasst der auf Schloss Wildegg AG ansässige Verband Die Schweizer Schlösser 30 angeschlossene Einrichtungen, wie er am Montag mitteilte. Diese öffnen im Mai für das Publikum.

Dabei sind auch die Gärten und Pärke zugänglich. Das Neumitglied Schloss Rapperswil öffnet seine Tore allerdings erst im Herbst nach einem grösseren Umbau. Die der Organisationen angeschlossenen einstigen Wehr-, Prunk- und Wohnbauten liegen in dreizehn Kantonen.

Mit dem neuen Besucherrekord verzeichnete der Schlossverband ein Wachstum von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Er wertete den Erfolg als Bestätigung für das Engagement und die kulturelle Arbeit seiner Mitglieder.

om, sda