Diese Affen rufen sich gegenseitig mit Namen

Weissbüschelaffen gehören zu den wenigen Tieren, die sich gegenseitig identifizieren und mit Namen ansprechen können. Maja Hitij/KEYSTONE

Weissbüschelaffen sprechen sich mit bestimmten Rufen gezielt an, so das Ergebnis einer neuen Studie. Bei der Entwicklung ihrer Kommunikation gibt es Forschenden zufolge Ähnlichkeiten zum Menschen.

tgab Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Weissbüschelaffen können sich beim Namen rufen.

Das ist bisher nur von Menschen, Delfinen und Elefanten bekannt.

Forschende ziehen bei der Entwicklung ihrer Kommunikationsmethoden Parallelen zum Menschen. Mehr anzeigen

Weissbüschelaffen rufen sich untereinander mit Namen und wissen, wann sie persönlich angesprochen werden – so das Ergebnis einer neuen Studie der Hebräischen Universität in Jerusalem. Die nichtmenschlichen Primaten reihen sich damit in eine sehr kurze Liste von Arten ein, die ein solches Verhalten zeigen.

Die Affen verwenden demnach sogenannte «Phee-Rufe», um sich gegenseitig zu identifizieren und miteinander zu kommunizieren. Den Wissenschaftlern zufolge handelt es sich um ein «hochkognitives» Verhaltensmuster, das bisher nur bei Menschen, Delfinen und Elefanten beobachtet wurde.

Während der Studie haben die Forschenden festgestellt, dass die Weissbüschelaffen nicht nur unterschiedliche Rufe für unterschiedliche Individuen verwenden, sondern auch in der Lage sind, zwischen an sie gerichteten Rufen und ungerichteten Rufen zu unterscheiden.

«Diese Entdeckung verdeutlicht die Komplexität der sozialen Kommunikation unter Weissbüschelaffen», sagte Hauptautor David Omer. «Wir haben festgestellt, dass Weissbüschelaffen zu einer äusserst flexiblen Wortschatzproduktion fähig sind.»

Bessere Verständigung im Regenwald

Für die Studie nahm das Forschungsteam Laute von Weissbüschelaffen auf und analysierte sie später. Die Ergebnisse wurden im Fachblatt «Science » veröffentlicht. Die baumbewohnenden Primaten sind sehr soziale Tiere und leben in den Regenwäldern Südamerikas. Die Phee-Rufe werden zur Kommunikation verwendet, wenn sie im dichten Bewuchs ausser Sichtweite voneinander sind.

«Weissbüschelaffen leben in kleinen monogamen Familiengruppen und kümmern sich gemeinsam um ihre Jungen, ähnlich wie wir Menschen», sagte Omer. «Diese Ähnlichkeiten lassen vermuten, dass sie in der Evolution mit ähnlichen sozialen Herausforderungen konfrontiert waren wie unsere frühen vorsprachlichen Vorfahren, was dazu geführt haben könnte, dass sie ähnliche Kommunikationsmethoden entwickelt haben.»

Die Studienergebnisse könnten demzufolge neue Erkenntnisse darüber liefern, wie sich die menschliche Sprache und soziale Kommunikation entwickelt haben könnten. «Dieser Befund legt nahe, dass es Vorläufer für die Sprachentwicklung bei nichtmenschlichen Primaten gab, und wir können Hinweise auf einen evolutionären Prozess finden», sagt Studienleiter Omer.

Schon Anfang dieses Jahres ergab eine andere Studie, dass afrikanische Elefanten einander möglicherweise mit individuellen Rufen ansprechen, die den von Menschen verwendeten persönlichen Namen ähneln.