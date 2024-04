Künstlicher Regen: Dubai schiesst mit Laser auf Wolken In den Vereinigten Arabischen Emiraten werden Drohnen eingesetzt, um künstlichen Regen zu erzeugen. Die Methode ist allerdings umstritten. 19.04.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Arabischen Emirate leiden jährlich unter einer Hitze bis zu 50 Grad. Das ist nicht nur unangenehm, sondern macht Landwirtschaft fast unmöglich.

In Dubai setzt man deshalb auf künstlichen Regen.

Das Prinzip nennt sich «Cloud Seeding», «Wolkenimpfung» oder «Wettermodifikation» und existiert schon seit knapp 100 Jahren.

Mithilfe von Kanonen oder vom Flugzeug aus werden Chemikalien wie zum Beispiel Silberjodid in die Wolken getragen, um Niederschlag auszulösen.

Eine neue Technologie ermöglicht es Drohnen mit Laser auf Wolken schiessen zu lassen. So werden Wassertropfen elektrisch geladen, ziehen sich gegenseitig an und fallen zu Boden. Mehr anzeigen

Schon seit den 90er-Jahren betreiben die Arabischen Emirate Wettermanipulation, um gegen die Hitze anzukämpfen. Vom Flugzeug aus werden dabei Salze in die Wolken eingestreut, um dort Niederschlag auszulösen.

Mittlerweile tüftelte das nationale Zentrum für Meteorologie in Dubai eine neue Technologie aus, bei der unbemannte Flugkörper zum Einsatz kommen. Die Drohnen beschiessen die Wolken mit Laser und laden so die Wassertropfen elektrisch auf. Die Tröpfchen ziehen sich gegenseitig an, werden zu grossen Tropfen und regnen ab.

Kritik an Laser-Drohne

Kritische Stimmen befürchten, dass die neue Technologie Starkregen und Überschwemmungen auslösen könnte. Ausserdem könnten die Drohnen in den falschen Händen böswillig eingesetzt werden.