Rückenschwimmen, spezielles Krafttraining oder Pilates: Um ihre Kreuzschmerzen zu lindern, versuchen Menschen vieles. Eine Studie aus Australien kommt zum Ergebnis, dass schon einfaches Spazieren gut helfen kann. (Archivbild) Keystone

Ein halbstündiger Spaziergang pro Tag schützt vor Kreuzschmerzen. Menschen, die ausreichend spazieren, erleiden seltener Rückfälle bei Kreuzschmerzen, wie eine australische Studie zeigt, die im Fachjournal «The Lancet» veröffentlicht wurde.

SDA

Für die Analyse begleitete das Team um Natasha Pocovi von der Macquarie Universität in Sydney 701 unsportliche Erwachsene, die jüngst unspezifische Schmerzen im unteren Rücken hatten, sich nun aber besser fühlten.

Eine Hälfte bekam ein Spaziergeh-Programm verordnet, die Kontrollgruppe hingegen keine Aufgaben. Die Orientierungsgrösse für das Bewegungsprogramm lautete: an fünf Tagen pro Woche mindestens 30 Minuten gehen. Physiotherapeuten leiteten die Teilnehmer an und schnitten das Laufprogramm individuell zu.

Wer sich nach einem solchen Plan bewegte, hatte im Schnitt nach 208 Tagen erneut so schlimme Kreuzschmerzen, dass der Alltag eingeschränkt werden musste. Wer zur Kontrollgruppe gehörte, erlebte das schon nach 112 Tagen. Die Teilnehmer mit Laufprogramm lebten also durchschnittlich fast doppelt so lange ohne solche Schmerzen, wie Co-Autor Mark Hancock erklärte. Auch hätten sie insgesamt seltener Schmerzen gehabt.

Gehen ist kostengünstig und einfach

«Wir wissen nicht genau, warum Gehen so gut für die Vorbeugung von Rückenschmerzen ist», so Hancock, «aber wahrscheinlich ist es eine Kombination aus den sanften Schwingungsbewegungen, der Belastung und Stärkung der Wirbelsäulenstrukturen und -muskeln, der Entspannung und dem Stressabbau sowie der Ausschüttung von Wohlfühl-Endorphinen.»

Medizinerinnen und Mediziner empfehlen Menschen mit Rückenschmerzen schon seit Langem, sich regelmässig zu bewegen und Sport zu treiben. Doch nicht alle Menschen hätten das Geld, die Zeit oder den Zugang zu Trainingsprogrammen, hebt Erstautorin Natasha Pocovi hervor. «Gehen ist eine kostengünstige, leicht zugängliche und einfache Übung.»

Die Forschenden hoffen, dass ihre Ergebnisse möglichst vielen Menschen auf der Welt helfen können. Schliesslich gebe es weltweit mehr als 600 Millionen Menschen mit Kreuzschmerzen.

