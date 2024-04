Der Berner Arzt Marco Alain Sieber hat erfolgreich seine Grundausbildung zum Astronauten bei der Europäischen Weltraumagentur ESA abgeschlossen. Keystone

Marco Sieber schloss am Montag die Astronauten-Grundausbildung in Köln offiziell ab. Der Berner ist nun Teil des Astronauten-Corps der Europäischen Weltraumorganisation (ESA).

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz hat wieder einen vollwertigen Astronauten.

Der Berner Marco Sieber ist am Montag nach Abschluss der Astronauten-Grundausbildung in Köln (D) offiziell ins Astronauten-Corps der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) aufgenommen worden. Mehr anzeigen

«Es ist ein historischer Moment für die europäische Raumfahrt», sagte ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher Sieber an der Zertifizierungs-Zeremonie der neuen Astronautinnen und Astronauten. Sieber ist nach Claude Nicollier erst der zweite Astronaut, den die Schweiz je hatte.

Das Astronauten-Diplom erhielt der 35-Jährige Sieber zum Abschluss einer einjährigen Astronauten-Grundausbildung am Astronautenzentrum der ESA in Köln. Der 35-jährige Sieber aus Kirchberg BE war aus 22500 Bewerberinnen und Bewerbern für den Astronauten-Lehrgang ausgewählt worden.

Zwischen 2026 und 2030 werden die neuen europäischen Astronautinnen und Astronauten für Missionen zur Internationalen Raumstation fliegen, um wissenschaftliche Experimente durchzuführen, hiess es an der Zeremonie.

ceel, sda