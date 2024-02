Der ehemalige Wissenschaftsdirektor der Nasa, Thomas Zurbuchen, hat den neuen Studiengang an der ETH Zürich initiiert. (Archivbild) Keystone

An der ETH Zürich kann ab September Weltraumwissenschaften studiert werden. Der Studiengang sei einzigartig in Europa, da er sich auf die kommerzielle Raumforschung konzentriere, wird Thomas Zurbuchen in einer Mitteilung der Hochschule zitiert.

Der ehemalige Nasa-Forschungsdirektor Zurbuchen initiierte den neuen Studiengang. Interessierte können sich ab April für den Masterstudiengang bewerben, wie die Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich (ETH Zürich) in der Mitteilung vom Mittwoch schrieb.

Die ETH rechnet damit, dass künftig pro Jahrgang etwa 100 Studierende den neuen Master absolvieren werden, wie sie auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA präzisierte. Für das erste Jahr stehe die Bewerbung ausschliesslich Schweizer Studierenden offen. Ausländische Studierende können sich ab November für den zweiten Jahrgang bewerben.

Im Studiengang werde Wissen zu Trägerraketen, Satelliten, Teleskopen und Raumfahrzeugen vermittelt, sowie Grundlagen in Erd- und Planetenwissenschaften und Astrophysik. Zudem vertiefe er wahlweise das Raumfahrt-​Ingenieurwissen, die Weltraumkommunikation, die Robotik, die Erdbeobachtung oder die Planetenwissenschaften. Der Studiengang sei ein gemeinsames Angebot von den vier Departementen Erdwissenschaften, Physik, Maschinenbau und Verfahrenstechnik sowie Informationstechnologie und Elektrotechnik.

Infrage kommt der spezialisierte Master laut der ETH Zürich für Studierende aus Ingenieur-​ und Naturwissenschaften, die einen sehr guten Bachelorabschluss vorweisen können und die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Gefordert werden zudem gute Grundkenntnisse in Mathematik und Physik, die dem Niveau der Bachelor-​Studiengänge an der ETH entsprechen.

ceel, sda