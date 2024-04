Das Landesmuseum in Zürich ist Teil des Museumsverbunds des Schweizerischen Nationalmuseums. (Archivbild) Keystone

Das Schweizerische Nationalmuseum hat 2023 mit 379'616 Besuchenden einen neuen Publikumsrekord aufgestellt. Damit hat der Museumsverbund im Jahr des 125-jährigen Jubiläums des Landesmuseums in Zürich die Auswirkungen der Corona-Pandemie vollständig überwunden.

SDA

Die Eintrittszahlen haben wieder an den Aufwärtstrend von 2019 angeknüpft, schrieb das Schweizerische Nationalmuseum in seinem Geschäftsbericht 2023, welcher am Donnerstag veröffentlicht wurde. Vor der Covid-19-Pandemie, im Jahr 2019, besuchten 372'038 Menschen eines der vier Museen, welche unter dem Dach des Nationalmuseums organisiert sind. Während der Covid-19-Pandemie sanken die Eintrittszahlen im Jahr 2020 auf 192'817 Besuchende.

Keinen Rekord stellte das Nationalmuseum im vergangenen Jahr bei der Anzahl der Führungen und Veranstaltungen auf, wie es weiter heisst. 2023 wurden 4104 Führungen und 83 Veranstaltungen durchgeführt. Im Jahr 2022 waren es mit 4173 Führungen und 104 Veranstaltungen einige mehr.

Dem Schweizerischen Nationalmuseum gehören das Landesmuseum Zürich, das Chateau de Prangins im Kanton Waadt, das Forum Schweizer Geschichte Schwyz und das Sammlungszentrum in Affoltern am Albis ZH an. Neben dem Landesmuseum feierte auch das Chateau de Prangins mit seinem 25-jährigen Jubiläum im vergangenen Jahr ein Meilenstein.

miho, sda