SpaceX Falcon 9 Rakete bringt Starlink-Satelliten ins All. (Archivbild) Keystone

Ein Satellit der privaten US-Raumfahrtfirma SpaceX ist nach Angaben des deutschen Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Süddeutschland sichtbar gewesen und über der Schweiz in die Erdatmosphäre eingetreten.

SDA

Das Weltraumlagezentrum der Bundeswehr habe dem BBK diese Information übermittelt, sagte eine Sprecherin des Bundesamtes der Nachrichtenagentur dpa. In verschiedenen Städten Baden-Württembergs erhielt die Polizei am Dienstagabend Anrufe von Bürgerinnen und Bürgern, die einen Feuerschein am Himmel beobachtet hatten. Entsprechende Anrufe gingen etwa bei den Polizeipräsidien in Ravensburg, Konstanz und Stuttgart ein, wie deren Sprecher mitteilten.

