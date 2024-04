Trockene Bäume liegen in einer kahlen Stelle im Wald. Die Schäden, die der menschengemachte Klimawandel auch für die Wirtschaft anrichtet, sind immens. dpa

Die Klimakrise bedroht Forschern zufolge auch den ökonomischen Wohlstand. Andere Massnahmen würden die Wirtschaft deutlich weniger teuer zu stehen kommen.

Laut den Berechnungen würden die Schäden sechsmal höher ausfallen als die veranschlagten Kosten für Klimaschutzmassnahmen zur Begrenzung der Erderwärmung auf maximal zwei Grad, schreiben die Autorinnen und Autoren.

Je nach Region fallen die erwarteten Schäden mitunter sehr unterschiedlich aus. Die ärmsten und am wenigsten für den Klimawandel verantwortlichen Länder werde es am schwersten treffen.

Die Angaben beziehen sich dabei auf ein Szenario, bei dem es gelingt, die Erderwärmung bis Ende des Jahrhunderts auf unter zwei Grad zu begrenzen. Die bisherigen Klimaschutzpläne reichen dafür jedoch laut UN-Angaben bislang nicht aus. Mehr anzeigen

Die Weltwirtschaft droht einer neuen Berechnung zufolge durch Folgen der Erderwärmung bis Mitte des Jahrhunderts um rund ein Fünftel zu schrumpfen – und das sogar, wenn der Ausstoss klimaschädlicher Gase künftig drastisch gesenkt würde. Andernfalls sind noch deutlich grössere wirtschaftliche Schäden als jene 38 Billionen US-Dollar pro Jahr zu erwarten, wie Forscher des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) in einer im Fachjournal Nature veröffentlichten Studie berechnet haben.

Diese Schäden würden damit sechsmal höher ausfallen als die veranschlagten Kosten für Klimaschutzmassnahmen zur Begrenzung der Erderwärmung auf maximal zwei Grad, schreiben die Autorinnen und Autoren.

Südasien und Afrika am stärksten betroffen

Je nach Region fallen die erwarteten Schäden sehr unterschiedlich aus. Die ärmsten und am wenigsten für den Klimawandel verantwortlichen Länder werde es am schwersten treffen, heisst es in der Studie. Für Deutschland sagen die Forscher – ebenso wie für die USA – bis zur Mitte des Jahrhunderts ein Schrumpfen der Wirtschaft um 11 Prozent hinaus, verglichen mit einem Szenario ohne Klimafolgen.

Die Angaben beziehen sich auf ein Szenario, bei dem es gelingt, auf einen Pfad zu kommen, mit dem die Erderwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts auf unter zwei Grad begrenzt werden kann. Die bisherigen Klimaschutzpläne reichen dafür nach Angaben der Vereinten Nationen bislang nicht aus.

Naturkatastrophen brechen nach einer UN-Analyse unter anderem wegen des Klimawandels über immer mehr Menschen herein. Hier Schäden der verheerenden Flut im deutschen Ahrtal. Boris Roessler/dpa

Schäden durch Stürme oder Waldbrände nicht eingerechnet

«Für die meisten Regionen, darunter Nordamerika und Europa, werden hohe Einkommensverluste prognostiziert, wobei Südasien und Afrika am stärksten betroffen sind», schrieb Maximilian Kotz, einer der Studienautoren. «Diese Verluste werden durch unterschiedlichste wirtschaftsrelevante Wirkungen des Klimawandels verursacht, wie zum Beispiel Folgen für landwirtschaftliche Erträge, Arbeitsproduktivität oder Infrastruktur.» Schäden durch Stürme oder Waldbrände sind nicht eingerechnet, sondern könnte die Höhe der Schäden weiter erhöhen.

Für die Berechnung haben die Forscherinnen und Forscher Daten der vergangenen 40 Jahre aus mehr als 1600 Regionen dazu ausgewertet, wie Wetterextreme das Wirtschaftswachstum beeinflusst haben. Auf Basis von Klimamodellen errechneten sie, wie sich diese voraussichtlich in den kommenden 26 Jahren wirtschaftlich auswirken werden.

Kommende Schäden durch bereits entstandene Emissionen

Forscherin Leonie Wenz wies darauf hin, dass die erwarteten Schäden Folgen der bereits ausgestossenen Treibhausgase seien. Um diese abzufedern, brauche es Anpassungsmassnahmen. «Zusätzlich müssen wir unsere CO₂-Emissionen drastisch und sofort reduzieren – andernfalls werden die wirtschaftlichen Verluste in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts noch höher sein und bis Ende des Jahrhunderts im globalen Durchschnitt bis zu 60 Prozent betragen», sagte Wenz.

Die aktuellen Berechnungen des Potsdamer Teams liegen erstaunlich nahe an den als Stern-Report bekannten Prognosen, die der Wirtschaftswissenschaftler Nicholas Stern schon vor knapp 20 Jahren im Auftrag der britischen Regierung errechnete: Durch den Klimawandel drohe der internationalen Wirtschaft ein Rückgang um rund 20 Prozent, hiess es in der 2006 vorgestellten Studie. Das Fazit lautete schon damals: Klimaschutz sei zwar teuer – kein Klimaschutz aber noch viel teurer.

«Die Dringlichkeit des Handelns kann nicht oft genug betont werden», sagte Matthias Kopp vom Umweltverband WWF Deutschland der dpa. «Je länger wir zögern, desto schwieriger und kostspieliger wird es, die Folgen der Klima- und Umweltkrise abzumildern.»

