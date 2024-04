Dubai vs. Saudi-Arabien: Wer baut den grössten Flughafen der Welt? Wie Riads nagelneuer Giga-Flughafen 2030 aussehen soll, präsentierten die Saudischen Scheichs erst vor ein paar Wochen. Da geht noch was, dachten sich wohl die Emiratis in Dubai und ziehen jetzt nach. 29.04.2024

Von Christian Thumshirn

Die Eckzahlen sind gigantisch: 185 Millionen Fluggäste pro Jahr, 57 Quadratkilometer Überbauung, sechs Startbahnen und Landeplätze für Drohnen.

Was den Fertigstellungstermin angeht, ziehen die Emiratis den Kürzeren. Der Al Maktoum International soll nämlich erst 2034 eröffnet werden. Die Saudis planen in Riad dagegen schon 2030 abzuheben. Mehr anzeigen

Mit einem mulitmilliardenschweren Projekt treibt Dubai den Ausbau des Al Maktoum International Airport voran. Das künftige Emirates-Drehkreuz soll fünfmal so gross werden wie der Dubai International Airport.

Aber auch die Saudis arbeiten an ihrem neuen internationalen Drehkreuz. Der King Salman Airport in Riad soll ähnliche Dimensionen annehmen wie die Konkurrenz in Dubai.

Welcher Airport das Rennen um den grössten Flughafen der Welt am Ende gewinnen wird, erfährst du im Video.