Zwei Frauen fahren mit Leiche bei Drive-In-Schalter vorbei

Dieser Fall erinnert an den Film «Immer Ärger mit Bernie»: Zwei Frauen in Ohio fuhren zusammen mit der Leiche ihres Mitbewohners zur Bank. Dort hoben sie Geld vom Konto des Verstorbenen ab. Erst später flogen sie auf.

Zwei Frauen in Ashtabula im US-Bundesstaat Ohio fuhren mit der Leiche ihres Mitbewohners auf dem Beifahrersitz zum Drive-in-Schalter einer Bank, wo sie Geld von seinem Konto abhoben.

Dies passierte, nachdem sie den 80-Jährigen am Montag tot in ihrer Wohnung aufgefunden hatten. Woran dieser starb, ist noch nicht klar.

Die beiden Frauen legten die Leiche kurzerhand «so in das Fahrzeug, dass sie für die Bankangestellten sichtbar war, um die Abhebung vorzunehmen», sagte der Polizeichef Robert Stell am Donnerstag in einer Pressemitteilung, wie «The Guardian» schreibt.

Das Trio sei schon früher zusammen zur Bank gekommen und hätte so Abhebungen getätigt. Eine der beiden Frauen soll in einer Beziehung mit dem Verstorbenen gewesen sein und die Bank hätte es schon zuvor erlaubt, dass sie Geld von seinem Konto beziehen können, «solange sie von ihm begleitet wurden».

Leiche ohne Angaben ins Spital gebracht

900 US-Dollar sollen die beiden Täterinnen vom Konto des Toten abgehoben haben, wie die «New York Post» berichtet.

Nach dem bizarren Vorfall sollen die zwei Frauen die Leiche einfach ohne Angaben im Ashtabula County Medical Center abgegeben haben. Doch eine der beiden habe später im Spital angerufen, um mit dem Personal ein paar Informationen zu teilen.

Die Leiche konnte somit identifiziert werden und die Polizei fuhr kurzerhand zum Wohnhaus des Verstorbenen, wo sie die beiden Frauen vorfanden.

Wegen groben Missbrauchs einer Leiche angeklagt

Wem die Aktion der zwei Frauen bekannt vorkommt, der hat womöglich den Film «Immer Ärger mit Bernie» aus dem Jahr 1989 gesehen. Darin entdecken zwei Männer auf einer Party im Haus ihres Chefs dessen Leiche. Um nicht fälschlicherweise des Mordes beschuldigt zu werden, versuchen sie, die Gäste davon zu überzeugen, dass der Mann noch am Leben ist.

Doch der Vorfall in Ohio ist nicht etwa ein schlechter Film, sondern bittere Realität. Das Duo gab schliesslich zu, was es getan hatte. Nun werden die beiden Frauen wegen groben Missbrauchs einer Leiche angeklagt.

