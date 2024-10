Die Autodiebe wurden mit Hilfe einer Nagelsperre gestoppt. Symbolbild: Keystone

Vier Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren haben am Mittwoch in Unterseen BE ein Auto gestohlen. Die Polizei stoppte die Spritzfahrt in Hünibach BE mit einer Nagelsperre.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vier Jugendliche haben am Mittwoch in Unterseen BE ein Auto gestohlen.

Die Polizei stoppten den Wagen mit einer Nagelsperre.

Die jugendlichen Insassen im Alter von 15 und 16 Jahren flüchteten zu Fuss.

Mit Hilfe einer Drohne und eines Hundes konnte die Polizei sie aufspüren. Mehr anzeigen

Wie die kantonale Jugendanwaltschaft am Freitag mitteilte, war in Unterseen am frühen Mittwochmorgen ein Auto vom Vorplatz eines Einfamilienhauses gestohlen worden. Wie sich herausstellte, waren die Jugendlichen in das Haus eingedrungen, haben den Autoschlüssel entwendet und sind dann mit dem Auto davon gefahren.

Die Polizei fahndete mit mehreren Patrouillen nach dem gestohlenen Wagen. Dieses habe in Hünibach mittels Nagelsperre zum Stillstand gebracht werden können, teilte die Jugendanwaltschaft mit.

Die vier jugendlichen Insassen flüchteten zu Fuss. Mit Hilfe einer Drohne und eines Hundes konnte die Polizei sie aufspüren. Sie wurden vorläufig festgenommen und nach den Befragungen wieder entlassen.

rl, sda