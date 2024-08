Eine 59-jährige Autofahrerin ist nach einem Selbstunfall in Seewen mit ihrem Fahrzeug in einem Bachbett landete. Bild: Keystone

Eine 59-jährige Autolenkerin hat sich am frühen Samstagabend in Seewen SZ verletzt, als sie mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet und in einem Bachbett landete. Teile der durch den Unfall beschädigten Leitplanke verursachten zudem bei einem entgegenkommenden Auto grossen Schaden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine 59-jährige Autolenkerin ist bei einem Selbstunfall in Seewen SZ verletzt worden.

Die 59-Jährige geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Leitplanken-Endstück.

Anschliessend geriet das Auto ins angrenzende Wiesland und kam in einem Bachbett zum Stillstand. Mehr anzeigen

Der Unfall ereignete sich kurz vor 17.00 Uhr auf der Umfahrungsstrasse in Richtung Seewen. Aus unbekannten Gründen geriet die Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem Leitplanken-Endstück, wie die Schwyzer Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

Anschliessend geriet das Auto ins angrenzende Wiesland und kam in einem Bachbett zum Stillstand. Die Verunfallte erlitt unbestimmte Verletzungen und wurde durch in Spitalpflege gebracht. Teile der beschädigten Leitplanke prallten zudem gegen ein entgegenkommendes Auto und verursachten grossen Schaden.

