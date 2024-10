Die Luzerner Polizei hat in der Nacht auf Sonntag in Ebnet eine Polizeikontrolle durchgeführt. (Symbolbild) Keystone

Am frühen Sonntagmorgen lieferte sich ein alkoholisierter 18-Jähriger mit Lernfahrausweis eine Verfolgungsfahrt mit der Luzerner Polizei. Ohne Licht und mit überhöhter Geschwindigkeit konnte er zunächst entkommen – doch meldete sich später selbst.

Ein Lenker mit Lernfahrausweis hat sich am frühen Sonntagmorgen in Ebnet LU einer Polizeikontrolle entzogen. Der 18-Jährige, der alkoholisiert war, fuhr mit übersetzter Geschwindigkeit und mit ausgeschaltetem Licht in der Dunkelheit davon.

Wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag mitteilte, meldete sich der junge Schweizer später bei der Polizei. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 0,78 Promille. Der Jugendliche musste seinen Lernfahrausweis abgeben.

