Die Obwaldner Kantonspolizei hat am Freitag und in der Nacht auf Samstag vier mutmassliche Einbrecher festgenommen. Die ersten beiden brachen am Freitag in Sarnen und Stalden Autos auf. Die anderen zwei brachen am frühen Samstagmorgen in Sarnen in ein Jugendlokal ein.

Die Autoeinbrecher verschafften sich mit Gewalt Zugang in mehrere Fahrzeuge, wie die Polizei mitteilte. Zudem entwendeten sie Gegenstände aus unverschlossenen Autos. Die 25 und 34 Jahre alten Diebe fanden Polizeipatrouillen nach einer Meldung durch Passanten innert kurzer Zeit. Nach Polizeiangaben kommen sie aus Nordafrika.

Bei den Einbrechern ins Jugendlokal handelt es sich um zwei Schweizer im Alter von 14 und 15 Jahren. Sie schlugen mit einem Stein eine Scheibe ein und erbeuteten im Inneren einen kleineren Geldbetrag. Vom Lärm geweckte Anwohner meldeten sich bei der Polizei.

Beim deren Eintreffen verliessen die Jugendlichen das Gebäude. Einer wurde umgehend gestellt, den anderen fand die Patrouille etwas später in unmittelbarer Nähe. Sie müssen sich vor der Jugendanwaltschaft verantworten.

