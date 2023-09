Ein 37-jähriger Wanderer stürzte auf dem Pilatus ab. Archivbild: Keystone

Ein 37-jähriger Wanderer ist am 3. September auf dem Pilatus in steilem Gelände abgestürzt und gestorben. Er wurde durch die Rettungsflugwacht Rega geborgen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein polnischer Wanderer ist am 3. September am Pilatus abgestürzt und gestorben. Mehr anzeigen

Der polnische Berggänger rutschte im Bereich Gsäss ab und stürzte 150 Meter in die Tiefe, wie die Kantonspolizei Nidwalden in einer Mitteilung am 4. September schrieb.

Der Mann war zum Zeitpunkt des Unfalls mit zwei weiteren Personen unterwegs. Der Unfallhergang werde derzeit durch Spezialisten der Polizei sowie die Staatsanwaltschaft Nidwalden ermittelt, hiess es in der Mitteilung.

liku, sda