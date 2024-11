Die am Dienstag in Liestal angefahrene 70-Jährige ist im Spital gestorben. Symbolbild: Keystone

Eine auf einem Zebrastreifen in Liestal angefahrene 70-jährige Fussgängerin ist im Spital an ihren schweren Verletzungen gestorben, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Sie war am Dienstagmittag von einer in falschen Richtung fahrenden Automobilistin nach einer Kollision erfasst worden.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine auf einem Zebrastreifen in Liestal angefahrene 70-jährige Fussgängerin ist im Spital an ihren schweren Verletzungen gestorben.

Sie wurde zuvor von einer in falschen Richtung fahrenden Automobilistin erfasst, die in eine Kollision verwickelt war.

Dadurch drehte sich ihr Auto und fuhr in die Fussgängerin. Mehr anzeigen

Die 32-jährige Autofahrerin war aus der falschen Richtung kommend auf einer Kreuzung mit einem anderen Auto kollidiert. Dadurch drehte sich ihr Auto und fuhr in die Fussgängerin. Spezialisten waren am Donnerstag weiterhin mit den Ermittlungen zur genauen Unfallursache beschäftigt. Die Polizei suchte Zeugen und eventuell vorhandene Videoaufnahmen oder Fotos.

sda