Bei einer Kollision in der Nähe der City-Kreuzung von Olten wurde am Montagnachmittag eine Motorradfahrerin mittelschwer verletzt. (Symbolbild) Keystone

Am Montagnachmittag wurde eine Motorradfahrerin bei der Kollision mit einem Auto mittelschwer verletzt Ein Rentner sass am Steuer des Autos. er geriet aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Weil ein Rentner auf die Gegenfahrbahn geraten war, kam es in Olten SO zu einem Unfall.

Dabei wurde eine Motorradfahrerin mittelschwer verletzt. Mehr anzeigen

Eine Motorradfahrerin ist am Montagnachmittag in Olten bei der Kollision mit einem Auto mittelschwer verletzt worden. Am Steuer des Autos sass ein Rentner, der auf der Baslerstrasse auf die Gegenfahrbahn geraten war, wie die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag mitteilte.

Der Senior sei um zirka 15.50 Uhr von Trimbach herkommend in Richtung «City-Kreuzung» gefahren. Laut Polizeimeldung prallte er zunächst in den Inselpfosten eines Fussgängerübergangs, kurz darauf in das Motorrad. Dessen Lenkerin wurde vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

roch, sda