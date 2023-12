Der Kantonspolizei Solothurn sind zwei junge Diebe ins Netz gegangen. (Symbolbild) Keystone

Die Kantonspolizei Solothurn hat am gestrigen Samstag in Breitenbach SO zwei minderjährige Diebe geschnappt. Es handelt sich um einen 13- und 17-jährigen Serben. Die stehen laut Polizeiangaben vom Sonntag im Verdacht, mehrere Einbruchdiebstähle verübt zu haben.

Ein Anwohner habe am Samstag kurz vor 14.30 Uhr die Polizei informiert, dass er soeben zwei junge Männer bei einem Einbruchversuch in seine Liegenschaft überrascht habe. Diese seien in Richtung Dorfzentrum geflüchtet.

Kurze Zeit später habe eine Patrouille der Kantonspolizei bei einer Bushaltestelle an der Laufenstrasse in Breitenbach zwei Personen kontrolliert. Die beiden Minderjährigen seien für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen worden.

ga, sda