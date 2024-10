Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Samstag einen 96-jährigen Mann in dessen Haus in Basel überfallen. (Symbolbild) Keystone

Kurz vor 2 Uhr wird in der Nacht auf Samstag ein Senior in seinem Haus überfallen. Der Täter ist auf der Flucht.

SDA

In der Nacht auf Samstag hat ein Unbekannter in der Stadt Basel einen 96-jährigen Mann in dessen Haus überfallen. Der Täter konnte flüchten.

Der Unbekannte drang um etwa 2 Uhr in das Einfamilienhaus an der Jacob-Burckhardt-Strasse ein und überraschte den schlafenden Bewohner, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Samstag mitteilte. Der Täter habe den Geschädigten fixiert und ihm mindestens zwei Schmuckstücke geklaut.

Danach habe er mehrere Zimmer durchsucht und verwüstet. Nach der Flucht des Täters konnte sich das betagte Opfer selbständig befreien und die Polizei alarmieren. Der 96-Jährige wurde zur Abklärung ins Spital gebracht.

leph, sda