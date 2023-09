Die Solothurner Polizei befasste sich mit einem schweren Velounfall. (Archivbild) Keystone

Der letzte Woche in Hägendorf SO verunfallte Velofahrer ist in einem Spital seinen Verletzungen erlegen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren keine anderen Verkehrsteilnehmer in den Unfall verwickelt.

Der am Dienstag vergangender Woche in Hägendorf im Kanton Solothurn verunfallte 48-jährige Velofahrer ist am Montagmorgen in einem Spital verstorben. Nach bisherigen Erkenntnissen verunfallte er ohne die Beteiligung von anderen Verkehrsteilnehmenden.

Das teilte die Polizei Kanton Solothurn am Montagabend mit. Der Unfall geschah am Dienstagabend auf der Allerheiligenstrasse. Der Velofahrer prallte laut Polizeimitteilung in eine Felswand.

sda