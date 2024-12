Die verunfallten Autos auf der Gnadenthalerstrasse ausserhalb von Niederwil AG. Bild: Keystone

Ein mutmasslich betrunkener Autolenker hat am Montagabend in Niederwil AG eine heftige Frontalkollision verursacht. Die Seniorin am Steuer des entgegenkommenden Autos wurde mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte.

Keystone-SDA, roch, sda SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein mutmasslich betrunkener Autolenker hat am Montagabend in Niederwil AG eine heftige Frontalkollision verursacht.

Der 39-jähriger Automobilist geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal gegen das Auto der Seniorin, wie die Polizei schreibt.

Die 89-jährige Autofahrerin sei beim heftigen Zusammenstoss schwer verletzt worden. Mehr anzeigen

Zum Unfall kam es um 18.20 Uhr auf der Gnadenthalerstrasse ausserhalb von Niederwil AG. Ein 39-jähriger Automobilist sei von einer schmalen Seitenstrasse in die Hauptstrasse eingebogen und habe in Richtung Niederwil fahren wollen. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal gegen das Auto der Seniorin, wie die Polizei schreibt.

Die 89-jährige Autofahrerin sei beim heftigen Zusammenstoss schwer verletzt worden. Die Feuerwehr habe sie aus dem demolierten Wagen geborgen und sie sei in kritischem Zustand von einer Ambulanz ins Spital gebracht worden.

Auch der 39-Jährige, der unter Alkoholeinfluss stand, wurde verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ihm sei eine Blut- und Urinprobe abgenommen worden und er habe seinen Führerausweis abgeben müssen.