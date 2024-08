Bei einer heftigen Kollision wurden in Rottenschwil AG drei Autos beschädigt und zwei Autofahrerinnen verletzt. Keystone

Zwei Autofahrerinnen sind am Sonntag bei einem Crash verletzt worden. Eine Frau habe den Vortritt missachtet, schreibt die Kantonspolizei Aargau.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Rottenschwil AG sind am Sonntag zwei Autos zusammengestossen.

Eine Frau habe den Vortritt missachtet.

Durch die Wucht der Kollision wurde ein weiteres Auto beschädigt. Mehr anzeigen

Bei einem heftigen Zusammenstoss sind am Sonntag bei Rottenschwil AG drei Autos beschädigt und zwei Autofahrerinnen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich bei einer Einmündung, als eine Automobilistin nach links in eine Nebenstrasse abbiegen wollte, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte.

Die 22-Jährige habe kurz nach 17.00 Uhr das Vortrittsrecht des auf der Hauptstrasse von Aristau entgegenkommenden Autos missachtet. In der Folge seien die beiden Autos heftig zusammengestossen. Durch die Wucht des Aufpralls sei ein weiterer Personenwagen beschädigt worden, der in der Seitenstrasse gestanden sei.

Die Unfallverursacherin sowie die 35-jährige Lenkerin des entgegenkommenden Autos wurden verletzt mit Ambulanzen ins Spital gebracht, wie die Polizei schreibt. An ihren Autos sei Totalschaden entstanden.

roch, sda