Ein Neulenker hat in Chur einen Selbstunfall mit Totalschaden verursacht. Keystone

Auf der Malixerstrasse in Chur ereignete sich ein Unfall: Ein 19-jähriger Neulenker verlor in einer Kurve die Kontrolle, prallte mehrfach gegen Mauern und blieb letztlich stehen.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 19-jähriger Fahrer geriet am Sonntagabend auf der Malixerstrasse in Chur ins Schleudern und prallte gegen eine Stützmauer.

Das Fahrzeug streifte danach eine Leitplanke und kam schwer beschädigt an einer gegenüberliegenden Stützmauer zum Stillstand.

Der Fahrer und seine drei Mitfahrenden blieben unverletzt, die Stadtpolizei Chur ermittelt zur Unfallursache. Mehr anzeigen

Auf der Malixerstrasse in Chur hat sich am Sonntagabend unterhalb des Araschgerrank ein Selbstunfall ereignet. Ein 19-jähriger Neulenker geriet bei der Talfahrt ins Schleudern, überquerte die Gegenfahrbahn und prallte gegen eine Stützmauer, wie die Stadtpolizei Chur in einer Mitteilung schrieb.

Danach streifte der BMW laut Polizei die Leitplanke und kam nach einem weiteren Schleudermanöver total beschädigt an einer gegenüberliegenden Stützmauer zum Stillstand. Der Lenker und seine drei Mitfahrer blieben unverletzt. Die Stadtpolizei Chur hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

