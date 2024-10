Schleudernder Lastwagen-Anhänger erwischt Auto frontal

Das korrekt fahrende Auto erleidet Totalschaden, der Fahrer bleibt unverletzt. Kantonspolizei St. Gallen

Ein Lastwagen mit Anhänger hat am Freitagabend eine Hausecke in Gossau SG gestreift und eine Kettenreaktion ausgelöst. Am Schluss waren ein Auto Schrott sowie eine Hausfassade und der Anhänger beschädigt.

Der 47-jährige Lastwagenchauffeur ist am Freitag um 21.30 mit Anhänger unterwegs. In einer Kurve gerät er mit diesem leicht über den Strassenrand, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mitteilt. Der Anhänger streift einen Zaun, krachte in die Ecke eines Wohnhauses nahe am Strassenrand und wird durch die Wucht des Aufpralls auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Die Kettenreaktion ist noch nicht zu Ende.

Ein korrekt in der Gegenrichtung fahrender 27-jähriger Autolenker prallte mit seinem Wagen frontal in den Anhänger, der ihm auf seiner Fahrspur entgegenkommt. Der PW dreht sich und prallt in eine Betonmauer.

Das Auto erleidet Totalschaden, der Fahrer bleibt unverletzt. Zudem entsteht beträchtlicher Sachschaden am Haus und am Lastwagen-Anhänger. Verletzt wird niemand. Für die Räumung der Unfallstelle ist die Strasse zweieinhalb Stunden gesperrt.

