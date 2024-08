Nachdem es sich überschlagen hatte, kam das Auto wieder auf seinen Rädern zum Stillstand. Bild: Keystone

Ein 55-Jähriger hat sich am Sonntag in Ebnat-Kappel SG mit seinem Auto überschlagen. Er und sein 26-jähriger Mitfahrer wurden beide unbestimmt verletzt, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte. Am Auto entstand Totalschaden.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einem Unfall in Ebnat-Kappel überschlug sich ein Auto.

Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Am Auto entstand Totalschaden. Mehr anzeigen

Der Mann sei auf der Wildhausenstrasse von Krummenau kommend Richtung Wattwil von der Strasse abgekommen, so die Polizei. Er habe ein kurzes Wiesenstück überfahren und sei dann über einen darunter liegenden Fussweg geflogen. Dabei habe sich das Auto überschlagen.

Es kam laut Polizeimeldung auf einem weiteren Wiesenstück auf den Rädern zum Stillstand. Die beiden Autoinsassen wurden ins Spital gebracht.

ceel, sda