Der brennende Adventskranz hinterliess ein Bild der Zerstörung. Keystone

In Davos GR hat in der Nacht auf Freitag ein Adventskranz in einem Wintergarten Feuer gefangen. Anwohner*innen konnten die Flammen löschten, der Sachschaden beträgt aber mehrere zehntausend Franken.

Feueralarm in Davos: Ein Nachbar bemerkte um 3.45 Uhr in der Nacht auf Freitag, dass der Adventskranz im Wintergarten einer Parterrewohnung in Brand geraten war. Er alarmierte sofort die Polizei sowie die Bewohnenden der Liegenschaft, wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag mitteilte.

Die Partnerin des Nachbarn begann derweil damit, das Feuer mit Schnee zu löschen. Gemeinsam mit drei weiteren Personen gelang es ihr schliesslich, den Brand vor Eintreffen der Feuerwehr zu löschen. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken.

Vier Personen mussten anschliessend wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung untersucht werden. Die Rettungskräfte konnten jedoch Entwarnung geben.

