Ein 26-Jähriger ist in Arbon TG bei der Flucht vor der Polizei mit seinem Auto verunfallt. Keystone

Rückwärts übers Trottoir in ein Treppengeländer: Ein Deutscher verursacht in der Nacht auf Samstag einen Unfall. Er wollte sich von der Polizei absetzen.

SDA

Ein 26-jähriger fahrunfähiger Deutscher ist bei der Flucht vor der Polizei in der Nacht auf Samstag mit seinem Auto in Arbon TG verunfallt. Bei dem Selbstunfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken, wie die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mitteilte.

Gegen 01.20 Uhr beabsichtigte eine Patrouille der Polizei, den Autofahrer auf der Grabenstrasse zu kontrollieren. Der 26-Jährige war in die Strasse eingebogen und dabei auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei weiter mitteilte.

Trotz der Aufforderung zum Anhalten setzte der Mann seine Fahrt fort. Er fuhr rückwärts über das Trottoir und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge prallte er mit dem Heck des Autos gegen ein Treppengeländer, wie es weiter hiess.

Die Einsatzkräfte beurteilten den Deutschen als fahrunfähig. Es wurden eine Blutentnahme und Urinprobe angeordnet. Sein Führerausweis wurde eingezogen. Der Mann wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

hanke, sda