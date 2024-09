Garage brennt nach Benzin-Unfall komplett ab – Mann im Spital

Die Garage und deren Inhalt wurden durch den Brand komplett zerstört. Keystone

Bei einem verunglückten Versuch Benzin in einen Kanister umzufüllen, entzündete sich am Sonntagmorgen in Rapperswil-Jona SG eine Garage. Ein 37-jähriger Mann musste ins Spital gebracht werden.

SDA

Beim Umschütten von Benzin aus einem Motorrad in einen Kanister ist am Sonntagmorgen eine Garage in Rapperswil-Jona SG komplett ausgebrannt. Der 37-jährige Besitzer wurde bei dem Unfall unbestimmt verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Gemäss Angaben der Kantonspolizei St. Gallen wollte der Mann den vollen Tank seines Motorrads in einen Kanister umleeren. Dabei sei anscheinend Benzin daneben geraten und dieses habe sich an einem heissen Teil des Motorrades entzündet. Das Feuer habe sich auf der Stelle auf dem Boden und in der gesamten Garage ausgebreitet.

Die Garage und deren Inhalt brannten dabei ab. Auch die Fassade des Hauses sowie ein daneben parkiertes Auto seien beschädigt worden. Die rund 50 ausgerückten Feuerwehrleute hätten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen können. Doch es sei ein «hoher Sachschaden» in unbestimmter Höhe entstanden.

lt, sda