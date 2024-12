Viel Rauch und hoher Sachschaden: Das ist die Bilanz des Brandes in einer Firma in Matzingen TG. Keystone

Ein Brand in einer Firma in Matzingen TG hat am Samstag Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Franken verursacht. Die genaue Ursache wird derzeit untersucht, verletzt wurde niemand.

In der Firma Nussbaum Matzingen AG an der Frauenfeldstrasse war es gegen 15.00 Uhr nach dem Brand im Kompressorraum zu einer Verpuffung gekommen, wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mitteilte. Es stand viel Rauch.

Die Feuerwehren Thundorf, Matzingen-Stettfurt und Frauenfeld löschten den Brand. Zur Spurensicherung und Klärung der Brandursache standen der Brandermittlungsdienst und der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei im Einsatz.