Ein 22-Jähriger ist nach einem Faustangriff auf einen Polizisten in Wattwil SG am Freitagabend verhaftet worden. Passanten halfen, den jungen Mann zu überwältigen.

Ein 22-Jähriger ist nach einem Faustangriff auf einen Polizisten während einer Personenkontrolle in Wattwil SG am frühen Freitagabend festgenommen worden. Der Polizist wurde leicht verletzt, wie die Kantonspolizei St. Gallen am heutigen Samstagmorgen mitteilte.

Eine Patrouille der Kantonspolizei wollte aufgrund einer zuvor gemeldeten Beschimpfung eines Busschauffeurs durch einen Fahrgast in Ebnat-Kappel SG beim Busbahnhof Wattwil einen Mann zur Kontrolle anhalten, wie die Polizei weiter mitteilt.

Nachdem sich der Mann zuerst weigerte stehen zu bleiben, wurde er durch einen 35-jährigen Kantonspolizisten erneut dazu aufgefordert. Dabei schlug der Mann dem Polizisten unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf und es kam zu einem Gerangel. Zwei Passanten eilten der Patrouille zu Hilfe, worauf es gelang, den sich heftig wehrenden Mann unter Kontrolle zu bringen und ihn festzunehmen, wie es weiter heisst.

Im Zuge der Festnahme beschimpfte und bedrohte der 22-jährige Schweizer weitere anwesende Polizistinnen und Polizisten. Er wird bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen angezeigt. Der Polizist wurde leicht verletzt und liess sich in einem Spital ambulant behandeln. Im Zuge der Hilfeleistung wurde einer der zur Hilfe geeilten Passanten an einem Finger verletzt. Er wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.

