Gefährliches Driften von Autofahrern auf der Schwägalp

Schnee lockte am Wochenende Autofahrer zum Driften auf der Schwägalp ein.

Die winterlichen Strassenverhältnisse haben Autofahrer auf die Schwägalp gelockt, um mit ihren Fahrzeugen im Schnee zu schleudern. Anzeigen von der Polizei waren die Folge.

Es ist zu Situationen gekommen, in welchen andere Strassenbenutzer gefährdet wurden.

Über 20 Personen wurden von der Polizei angezeigt. Mehr anzeigen

Die starken Schneefälle und die winterlichen Strassenverhältnisse haben in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag verschiedene Autofahrer auf die Schwägalp gelockt, um mit ihren Fahrzeugen im Schnee zu schleudern.

Über 20 Personen wurden von der Polizei angezeigt. Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden führte in den beiden Nächten auf der Schwägalp und der Schwägalpstrasse Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden verschiedene Verkehrsübertretungen im Zusammenhang mit dem Driften festgestellt, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

Es sei zu Situationen gekommen, in welchen andere Strassenbenutzer gefährdet und auch die Motoren unnötig hochgedreht worden seien, was zu grosser Lärmverursachung geführt habe. Die kontrollierten Personen waren mehrheitlich im Alter zwischen 18 und 30 Jahren und in den Kantonen Zürich, Thurgau, St. Gallen, Glarus und den beiden Appenzell wohnhaft.

SDA/tcar