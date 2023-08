Erst ein Selbstunfall in Näfels stoppte in der Nacht auf Dienstag einen mutmasslichen Treibstoffdieb. (Symbolbild) Keystone

Er soll Treibstoff aus einem Lastwagen abgezapft haben und lieferte sich mit der Polizei eine Verfolgungsjagd durch mehrere Dörfer. Doch in Näfels verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto – und wurde festgenommen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Glarner Kantonspolizei wurde in der Nacht auf Dienstag ein mutmasslicher Treibstoffdiebstahl gemeldet.

Als die Beamten einen verdächtigen Autofahrer vernehmen wollten, nahm dieser Reissaus.

Die Polizei verfolgte den Autofahrer durch mehrere Gemeinden, verlor ihn aber mehrmals aus den Augen.

In Näfels baut der Tatverdächtige einen Selbstunfall. Er wurde dabei leicht verletzt und konnte festgenommen werden. Mehr anzeigen

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein mutmasslicher Treibstoffdieb mit einem Auto am frühen Dienstagmorgen in Näfels GL einen Selbstunfall gebaut.

Vorangegangen war eine Verfolgungsjagd durch mehrere Dörfer, wobei der Dieb gravierende Verkehrsdelikte beging. Zudem wurde das Auto einer Frau beschädigt, als diese dem Fluchtauto auswich, um eine Kollision zu verhindern.

Nach Angaben der Glarner Kantonspolizei meldete ein Taxifahrer kurz nach 2 Uhr früh einen mutmasslichen Treibstoffdiebstahl aus dem Tank eines Lastwagens in Glarus.

Totalschaden am Auto, Fahrer wurde leicht verletzt

Als sich eine Patrouille vor Ort begab, kreuzte sie ein verdächtiges Auto. Beim Versuch, den Insassen zu kontrollieren, ergriff dessen Lenker die Flucht. Er fuhr mit teilweise stark überhöhter Geschwindigkeit durch Glarus, Netstal, Näfels und Mollis. Dabei verloren die ihn verfolgenden Patrouillen das Auto mehrmals aus den Augen.

In Näfels verlor der Mann in der Tempo-30-Zone die Kontrolle über sein Auto. Er prallte in eine Garten- und schliesslich in eine Hausmauer. Das Auto wurde dabei komplett beschädigt. Die Polizei nahm den Flüchtigen fest. Der 36-jährige Rumäne verletzte sich bei dem Unfall leicht. Nach einer Kontrolle im Kantonsspital Glarus brachte ihn die Polizei ins dortige Gefängnis.

SDA, gbi