Wegen einem Brand in einem Keller ist am Dienstagabend in Wallisellen ein Mehrfamilienhaus evakuiert worden. Sechs Personen mussten in ein Spital transportiert werden.

SDA

20 Personen sind am Dienstagabend wegen einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Wallisellen evakuiert worden. Sechs Personen wurden nach Angaben der Polizei wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in ein Spital gebracht.

$Unter ihnen befanden sich vier Kinder, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwochmorgen mitteilte. Über den gesundheitlichen Zustand der sechs Personen konnte die Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA keine Angaben machen.

Durch den Brand entstand gemäss Communiqué ein Sachschaden von rund 100'000 Franken. Den evakuierten Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses stand eine Ersatzunterkunft zur Verfügung. Die Feuerwehr habe den Brand, der gegen 21.45 Uhr in einem Kellerabteil ausbrach, gelöscht. Weshalb es zum Brand gekommen war, werde von Spezialisten der Kantonspolizei Zürich untersucht.

sifr, sda