Bei einem Verkehrsunfall in Uetikon am See ZH am Dienstagmittag ist ein fünfjähriges Mädchen gestorben. Gemäss der Polizei war ein 63-jähriger Mann mit seinem Auto beim Rechtsabbiegen mit dem Mädchen kollidiert. Trotz Reanimation starb das Kind noch auf der Unfallstelle.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Uetikon am See (ZH) ist ein 5-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

ein 63-jähriger Lenker übersah das Kind beim Rechtsabbiegen.

Trotz Reanimation starb das Kind noch auf der Unfallstelle. Mehr anzeigen

Die Unfallursache wird in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft abgeklärt, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Neben der Polizei waren unter anderem auch die Rega, ein Rettungsdienst sowie Mitarbeitende von Care Kanton Zürich im Einsatz.

