Bei dem Unfall in einem Kreisel in Wädenswil verletzte sich der 70-jährige Motorradlenker schwer. Bild: Keystone

Ein 70-jähriger Motorlenker hat sich am Donnerstag in Wädenswil bei Kollision mit einem Auto schwere Verletzungen zugezogen. Zur Kollision kam es in einem Kreisel. Der Zweiradlenker prallte schliesslich in einen Kandelaber. Die Autofahrerin verletzte sich leicht

Der Motorradfahrer überfuhr nach der Kollision eine Verkehrsinsel und geriet auf die Gegenfahrbahn, bevor er in den Kandelaber fuhr, wie die Kantonspolizei mitteilte. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand von Ermittlungen. Der Kreisel war für drei Stunden gesperrt.

